O primeiro beijo caliente já aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, vive-se mais um momento de proximidade entre Afonso e Catarina Miranda. E desta vez os dois vão um pouco mais longe. O primeiro beijo caliente acaba a acontecer... mas no pescoço. Já o beijo na boca está prometido para breve.

Este domingo, dia 10, foi dia de gala e o concorrente expulso foi Eduardo Ferreira. O bombeiro também apresentou a sua Curva da Vida, onde contou como conheceu o cantor Marco Paulo e se tornou herdeiro. Dudu revelou quais foram as emocionantes palavras que o artista lhe disse no leito da morte.

Acompanhe tudo no Ao Minuto do Big Brother.