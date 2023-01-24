«O programa voltou a unir-nos»: Jéssica Vieira fala da reaproximação a pessoa muito importante da sua vida

No Big Brother Verão, Jéssica Vieira está no jardim a ter uma conversa do foro pessoal com Viriato Quintela. A concorrente revela que já não falava e via o pai há imenso tempo e que o anterior programa em que participou fez com que existisse essa reaproximação ao progenitor. A concorrente tece largos elogios ao pai e chega a compará-lo a um ex-concorrente da casa mais vigiada do País.

