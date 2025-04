O que não viu: As aguardadas imagens do confronto de Luís Gonçalves e Carolina Braga no intervalo do Especial

No Big Brother, durante o intervalo do Especial, o ambiente na casa é de grande tensão. Dirigindo-se à Carolina, o Luís atira que a concorrente é malformada. A Solange tenta acalmar a Carolina, que continua irritada e afirma que apenas pecou pela forma como falou. No confessionário, a Carolina afirma que o Luís está a aproveitar o seu deslize para se fazer de vítima e admite que o concorrente está a puxar pelo seu pior lado. O Luís continua indignado com as imagens, referindo que a Carolina tem de aprender a controlar o seu psicológico pois está descompensada.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

Veja também: Em momento de desespero, Carolina Braga desaba em lágrimas. Estas são as imagens do momento