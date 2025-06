O que não viu durante a gala: A forte discussão de Luís Gonçalves e Carolina Braga durante o intervalo

Esta segunda-feira no Big Brother, durante a gala, o Luís mantém-se indignado com as acusações da Carolina e os dois voltam a desentender-se. O ex-militar atira que a Carolina é uma vergonha, é baixa e cria mentiras com o intuito de o fazer perder as estribeiras. A Carolina tenta falar, mas é interrompida pelo Luís que afirma que a concorrente tem de provar as suas insinuações. Irritada, a Carolina condena que o Luís não a deixe falar, que só grite, que a ofenda e minta e ninguém na casa diz nada. Já no jardim, a Carolina insiste que o Luís disse que ela tinha “falta de atenção”, mas ao fazer uma pausa, quis insinuar outra coisa. Incrédulo, o ex-militar garante que se referia à falta de atenção que o Diogo lhe dá e que por isso é que a concorrente estava sempre atrás dele. Os rivais voltam a entrar em discussão e não se entendem de todo…

Recorde-se que a gala deste domingo, dia 1 de junho, foi repleta de emoções fortes. Os concorrentes ficaram em choque com a expulsão de Solange Tavares. Até a própria concorrente ficou surpreendida e, na hora do adeus, resolveu não se despedir de Nuno Brito. Solange Tavares ficou em choque ao perceber que foi a menos votada pelo público.

Carina Frias revelou a sua Curva da Vida e emocionou-se ao relembrar a sua história de vida, marcada por uma relação tóxica.

A gala foi ainda marcada por uma reviravolta, dado que os concorrentes perderam direito aos seus maiores luxos. Para os recuperar, vão ter de enfrentar dilemas ao longo da semana.

Acompanhe todos os desenvolvimentos do Big Brother no Ao Minuto.