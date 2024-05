O que não viu durante a gala! Daniela Ventura provoca David: «Esse teu canalzinho...»

No Big Brother, fora do direto da gala, a Daniela e o David discutem sobre as imagens que acabaram de ver. Os colegas ficam perplexos por o “casal” estar a discutir sobre conversas em que ambos estiveram presentes, questionando se será jogo por parte dos dois. A Inês atira que o David e a Daniela combinaram ter uma discussão para terem mais destaque. O tira teimas continua e a Margarida atira que o melhor é todos abandonarem a sala pois o casal pode fazer a gala sozinho.