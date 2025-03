O que não viu durante a gala: Igor Rodriguez "cai em cima" de Carina Frias para defender Leonardo Gerevini

No Big Brother, durante o intervalo da gala, a Carina desabafa com a Inês sobre as brincadeiras do Leonardo. Ao mesmo tempo, no jardim, o Leonardo e o Igor condenam a atitude de Carina. O Igor é da opinião que a Carina está a usar o Tiago para subir mais no jogo. A Carolina critica a postura da carina que nunca impôs limites ao rapaz. O Leonardo mostra-se mesmo chateado e o Igor sai em defesa do colega e acaba por confrontar a Carina acusando-a de estar a prejudicar o seu amigo. No confessionário, a Carina admite ter ficado muito desiludida com o Igor.

