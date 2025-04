O que ninguém esperava! Carolina Braga faz revelação bombástica sobre o seu passado

Na gala do Big Brother, chegou a vez de Carolina Braga fazer a Curva da Vida. Recordou a infância, a família, mágoas do passado, a relação difícil com o avô, relacionamentos falhados, violência doméstica e outros momentos delicados.

Fez também uma grande revelação de algo que viveu no passado: uma gravidez e um aborto.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.