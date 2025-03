Os concorrentes do big Brother são desafiados a dizer o que aprenderam esta primeira semana na casa. O big Brother desafiou os a escolher em uma palavra que descobrissem a seu respeito e partilhassem com o grupo. As emoções dos concorrentes são o Tema mais falado nesta dinâmica.

