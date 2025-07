O rei da poltrona: Os três momentos [peculiares] de Bruno de Carvalho pela casa do Big Brother que saltam à vista

No Big Brother Verão, enquanto os concorrentes andam pela casa e estão com os seus grupos a conversar, Bruno de Carvalho adota uma postura peculiar ao mostrar-se muito observador do que se passa ao seu redor. Primeiro, o ex-presidente aparece sentado numa poltrona e olha para aquilo que se passa na cozinha. Depois, sai dessa mesma cadeira e vai caminhando lá para fora, mas sempre atento aos colegas. Chega à porta que dá acesso ao jardim, encosta-se, e fica mais uma vez, atento.

Será que esta postura de observador da casa irá manter-se ou será apenas nestas primeiras 24 horas?

A gala do Big Brother Verão deste domingo ficou marcada por fortes emoções. Marta Cruz e Salvador Crisball foram expulsos, mas a casa abriu as portas para dois novos concorrentes: Bruno de Carvalho e Fábio Paim.

