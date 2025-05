«O Savate diz que vou ser patrocinada por móteis»: Carolina Braga explica como começou discussão com Luís Gonçalves

No Especial do Big Brother, Carolina Braga conversa no confessionário com Cláudio Ramos sobre a discussão que teve durante a tarde com Luís Gonçalves e explica que se «exaltou» devido às insinuações que o concorrente estava a fazer.

«Começa a descambar quando começam insinuações sobre eu, enquanto mulher, ter intenções em ficar no quarto sozinha com o Diogo. Começa a descambar quando o Savate diz que eu vou ser patrocinada por motéis. Isso chateou-me. Fala tanto de respeito e eu não acredito que os meus pais não tenham gostado de ver um homem a dizer que eu pretendo ir para um quarto com o meu namorado… », disse.

«Isso não vai acontecer. Aqui dentro não vai acontecer, não só pelos nossos colegas mas também porque não é o que nós queremos», acrescentou.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

