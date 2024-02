O sonho de criança em ser ator e apresentador! Miguel Vicente recorda: «Via muito o Batatoon...»

Há 3h e 25min

No «Goucha», recebemos Miguel Vicente, que desistiu do Big Brother - Desafio Final. O nosso convidado fala-nos do porquê de se sentir confortável no meio da televisão e das câmaras. Após ter encarado o reality show como um «grande palco», o ex-concorrente confessa que desde criança que sonha em ser ator e apresentador. O nosso convidado destaca alguns programas que acompanhava em criança, e fala-nos do seu trabalho na área do desporto.