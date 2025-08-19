O tema [sensível] do corpo das mulheres que deixou duas concorrentes em lágrimas

No Big Brother, na esplanada, Afonso conversa com Viriato sobre a questão do aborto e critica Kina por ter usado um tema demasiado sensível para sobressair no programa. Simultaneamente, do outro lado do jardim, Jéssica diz à Kina que a concorrente tocou numa grande fragilidade da Catarina. Kina continua a dizer que não falou da Miranda, mas sim de si, do seu caso, insinuando que não sabia que Miranda tinha feito um aborto. Afonso ouve e acusa-a de estar a mentir, afirmando que sente vergonha da Kina. Miranda surge no exterior e acaba por discutir com Kina. Ao mesmo tempo, e de forma discreta, Jéssica chora no alpendre.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

