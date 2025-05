«O teu namorado deixou-te ficar mal»: Bruno Savate ataca Carolina Braga e Diogo Bordin

Depois de Carolina Braga e Luís Gonçalves falarem com Cláudio Ramos no confessionário, durante o Especial desta terça-feira, foi a vez de, na sala, os colegas darem as suas opiniões sobre a discussão que envolveu os dois concorrentes.

Implacável, Bruno Savate respondeu à acusação feita por Carolina Braga, que disse que foi o capitão quem começou com as provocações quando disse que a jovem de Cascais «ia ser patrocinada por móteis».

«Em primeiro lugar, o teu namorado deixou-te ficar mal. Ele disse ali que, se não fosse hoje, seria daqui a um mês, ou daqui a dois», atirou. Carina Frias confirmou as afirmações de Bruno Savate.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar :

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

