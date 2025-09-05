O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

No Big Brother Verão, Jéssica e Miranda foram 'presenteadas' com um jantar especial e Afonso e Viriato tiveram a possibilidade de assistir ao encontro das rivais em primeira fila. A refeição começou em silêncio e, por isso, os dois homens da casa decidiram apimentar o jantar com perguntas mordazes. Veja tudo.

A grande final do Big Brother Verão está a chegar! Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam a lutar por um lugar no pódio. No próximo domingo, um deles pode abandonar a casa. A decisão está nas suas mãos.

Vote para salvar:

AFONSO - 761 20 20 01

BRUNA - 761 20 20 04

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!