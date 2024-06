No Big Brother, o caos instala-se na casa após a emissão especial com Cláudio Ramos. Após assistirem a imagens polémicas sobre comentário de Gabriel Sousa a Daniela Ventura, os colegas criticam a postura de Gabi. O concorrente desaba em lágrimas na reunião pós emissão. André Silva chega ao seu limite e a discussão instala-se com Fábio Caçador.