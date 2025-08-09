VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Na Curva da Vida do Big Brother Verão, Eduardo Ferreira relatou que conheceu Marco Paulo na altura dos incêndios de Pedrogão Grande. Mas foi quando os Bombeiros de Braga gravaram um vídeo a cantar uma das músicas do artista na noite de Natal, que recebeu o telefonema que lhe mudou a vida. Eduardo Ferreira viria a tornar-se grande amigo do artista, mas ficou surpreendido quando o cantor lhe contou que lhe ia dar parte da herança. 

Nós encontrámos o vídeo desconhecido. Veja aqui o gesto que comoveu Marco Paulo e o fez contactar Dudu pela primeira vez.

  • Hoje às 09:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

10:36

Solange Tavares e Nelson Fernandes mais apaixonados do que nunca. A troca de presentes está a emocionar: «Mulher mais sortuda do mundo»

20:04 Ontem

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

20:04 Ontem

Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

20:03 Ontem

O desabafo sentido de Rosa Bela sobre tudo o que enfrentou com Carlos Areia: «olhares de desconfiança»

18:42 Ontem

Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

21:35 9 ago
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Ontem às 19:11
06:44

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

Hoje às 10:50

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

1 jul, 00:44

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Ontem às 20:04
02:39

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

Hoje às 10:33
Ver Mais

Notícias

Isto foi o que fez toda a diferença na relação de Marco Paulo e Eduardo Ferreira: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 1h e 24min

Em desespero. Zé Lopes enfrenta momento difícil

Hoje às 10:36

O vídeo que deu a herança. Este foi o gesto que levou Marco Paulo a contactar o bombeiro Eduardo pela primeira vez

Hoje às 10:08

Palavras fortes e comoventes: A conversa que Marco Paulo teve com o herdeiro no leito da morte

Hoje às 08:08

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

Hoje às 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

Hoje às 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
Ver Mais Exclusivos BB

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

Hoje às 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Confrontado com uma possível relação amorosa, Eduardo Ferreira fala de Marco Paulo: «Dei-lhe o que ninguém lhe deu»

Há 3h e 7min

Surpresa: João Moura Caetano e Luíza Abreu estão noivos!

Há 3h e 59min

Eduardo Ferreira promete fazer tatuagem especial: "Para ficar no meu coração para sempre"

Hoje às 10:54

Noélia Pereira: do "Big Brother" em Portugal... para a televisão coreana!

Hoje às 10:51

Na praia, Liliana Almeida surge cúmplice de homem especial

Hoje às 10:23
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

Ontem às 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

Ontem às 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

Ontem às 21:49

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

Ontem às 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

Ontem às 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

Ontem às 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

Ontem às 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

Ontem às 23:38
Ver Mais