O vídeo desconhecido que levou à herança. Foi assim que Marco Paulo se comoveu com Eduardo Ferreira

Na Curva da Vida do Big Brother Verão, Eduardo Ferreira relatou que conheceu Marco Paulo na altura dos incêndios de Pedrogão Grande. Mas foi quando os Bombeiros de Braga gravaram um vídeo a cantar uma das músicas do artista na noite de Natal, que recebeu o telefonema que lhe mudou a vida. Eduardo Ferreira viria a tornar-se grande amigo do artista, mas ficou surpreendido quando o cantor lhe contou que lhe ia dar parte da herança.
Nós encontrámos o vídeo desconhecido. Veja aqui o gesto que comoveu Marco Paulo e o fez contactar Dudu pela primeira vez.