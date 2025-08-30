On fire. Miranda perde a vergonha, faz striptease a Afonso e despe-se: «Está maluca»

No Big Brother Verão, ao som de uma música sugestiva escolhida pela produção, Miranda cumpriu o que vinha pedindo e fez um striptease a Afonso. A concorrente chegou mesmo a despir-se, atirou-se para cima do colega e dançou de forma provocadora. Afonso, por sua vez, apenas se ria da situação e comentou: «Está maluca».

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

