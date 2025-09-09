Onde ele vai, ela vai também. Catarina Miranda atrás de Afonso Leitão: «Estou sem paciência»

No Big Brother Verão, Afonso Leitão pede a Catarina Miranda que faça canja, mas a chefe diz que não consegue porque não tem os ingredientes necessários. Após a nega, Afonso afirma que está sem paciência e muda de divisão, mas Catarina vai sempre atrás do militar.

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

