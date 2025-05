Após o fim da gala do Big Brother, Lisa conversa com Bruno Savate e Renata reis, os dois capitães de equipa, que estão de regresso à casa mais vigiada do País. Bruno Savate diz a Lisa que nota que há química entre ela e Nuno Brito.

Veja o vídeo.

Recorde-se que este domingo foi dia de dupla expulsão. Micael Miquelino e Erica Reis foram os concorrentes expulsos.