Orgulho posto de parte: Sozinhos no restaurante, Luís Gonçalves e Carina Frias conversam... e há uma declaração especial

No Big Brother, Luís Gonçalves e Carina Frias decidem aproveitar o almoço de nomeados para limar as arestas. Depois de Diogo Bordin e Manuel Cavaco saírem do restaurante, os amigos resolveram-se.

«Eu fico mal, não gosto de te ver assim... mas desculpa. Se tu te sentires bem, eu vou respeitar-te e não vou dizer nada... andamos mais stressados», disse Luís.

A conversa entre os dois acabou com grandes gargalhadas e um aperto de mão, em que ambos concordaram que «são os dois teimosos».

Com o aproximar da Final, a casa tem estado ao rubro. O cerco começa a apertar e as relações na casa estão a mudar. A noite passada ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!