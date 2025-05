Os capitães já saíram, mas continuam a criar discórdia dentro da casa. Nuno Brito ataca Renata Reis e Bruno Savate: «Foi injusto...»

No Big Brother, os concorrentes viram imagens das conversas na casa na última semana e puderam concluir que muitas opiniões mudaram desde o início desta edição.

Manuel Rodrigues considera que Igor Rodríguez vai sentir a saída de Renata Reis e de Bruno Savate, que o apoiaram muito e que lhe deram «força para começar a falar».

Igor Rodríguez defendeu-se e considerou que a entrada dos capitães deu uma «nova aura a todos». O concorrente foi mais longe e disse, até, que Diogo Bordin «adquiriu um dos pontos fortes do Savate», que é usar a ironia.

«Estou muito feliz porque o Igor disse que eu comecei a aparecer depois da entrada do Savate... isso não faz sentido nenhum», reagiu Diogo Bordin.

Igor Rodríguez continuou a justificar-se e assumiu que os capitães foram muito importantes para ele, especialmente Renata: «A Renata impulsionou-me, sim. Também senti um grande apoio da parte da Renata, fui puxado para cima, sim. Foi-me dada mais confiança».

Nuno Brito também deu a sua opinião, mas criticou Savate e Renata: «A entrada dos capitães foi positiva, mas completamente parcial. Eles tinham os seus favoritos dentro da casa e, para mim, foi injusto», atirou Nuno Brito. «O Luís quando entrou no programa já tinha começado, já teve essa vantagem e agora teve ainda mais motivação com a entrada do Savate, porque eles estavam sempre juntos».

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Estes são os nomeados desta semana. Vote para salvar:

Igor Rodriguez - 761 20 20 08

Carina Frias - 761 20 20 02

Nuno Brito - 761 20 20 20

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!