Os concorrentes foram bem-sucedidos na prova semanal? Saiba os resultados

No Big Brother Verão, os concorrentes analisaram tudo o que correu bem e mal durante a prova semanal. Depois, o soberano anunciou os resultados tão esperados. Infelizmente, apesar da dedicação, os participantes não conseguiram ser bem-sucedidos nesta prova. Saiba todos os detalhes!
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14
