VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Os concorrentes foram bem-sucedidos na prova semanal? Saiba os resultados

No Big Brother Verão, os concorrentes analisaram tudo o que correu bem e mal durante a prova semanal. Depois, o soberano anunciou os resultados tão esperados. Infelizmente, apesar da dedicação, os participantes não conseguiram ser bem-sucedidos nesta prova. Saiba todos os detalhes!

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!

  • Big Brother
  • Há 3h e 43min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:35

Kina e o momento que a marcou para sempre: «Tinha 1300 pessoas a aplaudir-me»

22:21
03:35

Revelações íntimas abalam a casa: concorrentes contam tudo sobre a primeira vez

22:19
08:29

Tensão na casa? Jéssica Vieira revela: «Sinto que lhe causo desconforto»

22:14
01:32

Entre desafios e improvisos, Kina garante: «Eu faço o que eu posso»

22:01
02:49

Catarina Miranda põe os pontos nos is: «As vedetas ficam em casa, aqui comem o que me apetecer»

21:58
03:46

Bruna promete guerra se Afonso e Miranda recuperarem a liderança: «Estou disposta a estar a pão e água»

21:52
Mais Vídeos

Mais Vistos

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Hoje às 15:48

Entre picardias e provocações: as imagens do banho escaldante de Catarina Miranda e Afonso Leitão

10 ago, 21:32

Bruno Savate volta a fazer das suas: gozou com Catarina Miranda e a nova ameaça de desistência do Big Brother Verão

Hoje às 11:28
04:03

Inédito! Afonso Leitão emociona-se ao expor o que sente por Catarina Miranda e Jéssica Vieira

Há 3h e 6min

Quase ao léu: A manhã divertida de Carolina Braga e Diogo Bordin em imagens

31 mai, 21:12
Ver Mais

Notícias

Secret Story regressa em setembro com prémio recorde de 250 mil euros

Hoje às 18:34

Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Hoje às 16:59

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Hoje às 15:52

Todos falavam dela... mas a dupla de ouro está a desaparecer do topo. Estes são os resultados do Ranking de Popularidade

Hoje às 15:48

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Hoje às 13:00
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

01:34

Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother

11 ago, 23:03
15:14

Bruno de Carvalho dá pontapé em colega e é expulso diretamente. Todas as imagens

11 ago, 22:46
05:06

Jéssica pronuncia-se sobre namoro do ex com Catarina Miranda: «Casem-se e...»

11 ago, 08:36
01:03

Terminou a espera! Este foi o concorrente eliminado do Big Brother este domingo

11 ago, 00:01
03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Francisco Vale quebra silêncio sobre fim da relação com Jéssica Galhofas: «Houve uma mentira»

Hoje às 16:59

Francisco Vale na origem do romance de Cristina Ferreira? Apresentadora reage

Hoje às 15:52

Daniela Santos vem a público esclarecer ponto de situação da ligação a Afonso Leitão: «Nós ainda somos uma relação»

Hoje às 13:00

Quanto custa o relógio de luxo roubado em assalto a conhecido casal? Tem o valor de 5 dígitos

Hoje às 12:12

Casal assaltado à mão armada em frente aos filhos em Vilamoura já reagiu: «Profundamente traumático»

Hoje às 11:39
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

14:15

Choque e traições pelas costas: Assim foram as nomeações dos concorrentes

11 ago, 00:50
06:18

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após amamentar sobrinho, Kelly Baron quebra o silêncio: "Aquilo preencheu tanto o meu coração!"

Há 1h e 13min

Bernardina Brito realiza procedimento estético e mostra resultado: "Está muito inchado"

Há 1h e 27min

Será ela a vencedora do "Big Brother Verão"? Descubra a concorrente mais adorada!

Há 2h e 54min

Após separação, Francisco Vale tem coração novamente ocupado? Descubra a resposta!

Hoje às 16:47

Cristina Ferreira pronuncia-se sobre fim do namoro de Diogo Bordin e Carolina Braga: "Eu disse"

Hoje às 16:36
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Maria Botelho Moniz exige melhor comportamento, mas termina tudo aos gritos

11 ago, 22:28

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

11 ago, 22:14

Maria Botelho Moniz aperta com Afonso: «Tenta acabar com o enredo, mas tem flirt de final de noite?»

10 ago, 22:19

De ficar sem fôlego: o look de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo ainda mais apaixonado

10 ago, 22:03

O look arrebatador de Maria Botelho Moniz que deixou o noivo sem fôlego

10 ago, 21:49
Ver Mais

Curva da Vida

No leito da morte, Marco Paulo deixou uma mensagem arrebatadora ao seu herdeiro

10 ago, 23:53

«Diziam que era amante do Marco Paulo», Eduardo Ferreira em lágrimas ao recordar morte do cantor

10 ago, 23:39

Emocionado, Eduardo Ferreira recorda o momento em que soube que seria herdeiro da fortuna de Marco Paulo

10 ago, 23:39

Finalmente foi revelado o que disse Marco Paulo ao seu herdeiro no leito da morte

10 ago, 23:38

De desconhecidos a herdeiro de Marco Paulo. Eduardo Ferreira conta como conheceu o falecido cantor: «Contactou-me...»

10 ago, 23:38
Ver Mais