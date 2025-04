Os dois concorrentes brasileiros que estão no Big Brother Portugal unem forças e trocam conselhos

Na Sala, Diogo conversa com a Adrielle e diz que a entrada dela fez com que colocassem um alvo em si. Diogo entende a personalidade dela, mas se ela vai ser assim então tem que ter argumentos. Dizer que gosta dele só porque é brasileiro não é argumento, tal como não é argumento atacar o Dinis pela imagem que tem dele.

Adrielle justifica o porquê de gostar do Diogo: tem a mesma cultura e os jeitos são parecidos. Ela tem a personalidade forte e fala, mas também é amiga, carinhosa e acolhedora. Diogo diz que ela deveria ter dito isso... E alerta que ela tem que ter argumentação forte, caso contrário será comida viva e será um alvo fácil. Adrielle agradece o conselho do concorrente e explica que não esperava a pergunta de ontem, por isso, teve de o formular. O Diogo atira que viu que ela travou e Adrielle explica que já tinha pensado nas pessoas de quem gosta e não gosta.

A nova concorrente diz que se a casa quiser votar em si, que vote, mas quem vai decidir quem fica é o público. Diogo atira que o público só vai saber o que ela pensa se se souber expressar e Adrielle atira “está bem”.

No meio da conversa, a Adrielle acaba por elogiar bastante o Diogo e explica alguns pontos que têm em comum. Quando termina, o Diogo diz que ela deveria ter falado assim ontem e não travar, caso contrário, o público vai achar que não tem argumentos. Diogo acaba por falar do Dinis e atira que não concorda com a forma como a Adrielle se posicionou... lembrando que a concorrente até disse que nem se queria aproximar dele, acabando por mostrar que é intolerante.

A concorrente responde que não teve a ver com o lado pessoal, mas sim com o jogo do Dinis. Para si, ele não tem um bom jogo. Diogo atira que demorou para conhecer o Dinis e explica que, se ela o conhecer, vai perceber que o concorrente “também é do coração”. Adrielle diz que Diogo pode ser amigo do Dinis e nem concordar com o seu posicionamento, sendo que até podem achar que foi agressiva.

Diogo diz que não fala da personalidade dela, até porque é como é, mas para si faltaram argumentos e faltou articulação. E, confessa, viu-a como jogadora fraca mesmo. A Adrielle responde que se considera uma jogadora forte, já, para si, o Dinis está “perdido no jogo”.

A casa do Big Brother está ao rubro! Com a entrada dos novos concorrentes, Adrielle Peixoto e Luís Gonçalves, o jogo ganhou uma nova intensidade, mas nem todos estão seguros. Esta semana, Ana Neto, Carina Frias, Igor Rodriguez e Inês Vilhalva estão nomeados e um deles será expulso na próxima gala este domingo.

Veja ainda: As férias de Cristina Ferreira num destino de sonho.