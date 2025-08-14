«Os fidalgos comem aquilo que lhes apetece»: Jéssica Vieira dispara contra Miranda e Afonso

No Big Brother Verão, o desperdício alimentar volta a gerar tensão dentro da casa. Ana Duarte, Miranda, Afonso, Jéssica, Bruna e Kina protagonizaram mais um confronto aceso, desta vez por causa de comida estragada e a discussão promete não ficar por aqui.

