VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Os maiores pesadelos da Miranda? Bruno de Carvalho, Niella e Daniela Santos voltam a ser tema

No Big Brother Verão, Bruna e Jéssica contam a Viriato tudo o que aconteceu no almoço de nomeados. As duas mostraram-se desconfortáveis por Afonso e Miranda terem falado mal de concorrentes que já não estão na casa. Veja todas as reações.

A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.

Vote para salvar o seu preferido:

AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!

  • Ontem às 18:35
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Viral

04:38

Miranda e Afonso 'gozam' com os colegas por terem perdido a prova semanal: «Engasga-te»

19:50 5 set
04:04

Miranda e Afonso sabotam o 'polvo humano' e a casa explode: «Só se lembram para o que convém»

18:01 5 set
03:44

Catarina Miranda vê fotografia de Jéssica e reage com desdém: «Que nojo»

07:58 4 set
03:04

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

22:47 3 set

Direto a ferver: Reencontro dos 'rivais' Bruno de Carvalho e Inês Morais dá para o torto

19:54 2 set
00:38

Joana Diniz engasga-se. E há vídeo do momento

16:40 2 set
Mais Viral

Mais Vistos

06:16

Clima tenso no Especial! Tia de Afonso Leitão responde a Márcia Soares: «Não venho aqui para...»

Ontem às 22:10

Um matulão! Miguel Vicente impressiona com fotos novas do filho. E não vai acreditar como cresceu

Ontem às 10:55

Tal pai, tal filho. Filho bebé de Miguel Vicente em versão diabinho loiro (Fotos)

18 jun, 12:13

Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

Ontem às 17:10
10:11

Num confronto em pleno direto, Márcia Soares defende Jéssica Vieira das críticas da tia de Afonso Leitão

Ontem às 22:02
Ver Mais

Notícias

Cláudia Nayara arrasa postura de Catarina Miranda após momento com Afonso Leitão

Ontem às 19:02

«Mais um capítulo concluído»: Rafael Bailão e o namorado dão passo importante na relação

Ontem às 17:23

Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

Ontem às 17:10

Quantas vezes por semana deve 'picar o ponto'? Susana Dias Ramos revela dicas para apimentar a relação

Ontem às 16:13

200 mil seguidores por água abaixo: Francisco Monteiro sem conta de Instagram

Ontem às 15:51
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:03

No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda

28 ago, 10:16
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Cláudia Nayara arrasa postura de Catarina Miranda após momento com Afonso Leitão

Ontem às 19:02
00:48

Cláudia Nayara critica Catarina Miranda após vídeo com Afonso Leitão: «Podridão és tu»

Ontem às 18:47

«Mais um capítulo concluído»: Rafael Bailão e o namorado dão passo importante na relação

Ontem às 17:23

Nuno Eiró transforma pátio de casa e mostra o antes e depois: «Cansei-me de ser o infeliz proprietário de um matagal»

Ontem às 17:10

200 mil seguidores por água abaixo: Francisco Monteiro sem conta de Instagram

Ontem às 15:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
01:49

Rosas e velas e um presente especial. Espreite o jantar romântico de Afonso Leitão e Catarina Miranda

26 ago, 23:50
01:50

Choque total na casa. Kina sai e os concorrentes desabam: «Achávamos que ia ser finalista»

25 ago, 10:44
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Fora de Portugal e ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira anuncia novidade em "viagem de amor": "É a primeira vez"

Ontem às 19:15

Foi dia de casamento para Soraia Moreira e Daniel Guerreiro: vencedora do "Big Brother 2020" mostra novo apelido!

Ontem às 18:38

Zé Lopes chama a atenção... em pleno batizado: "Meu Deus!"

Ontem às 15:22

Ao lado de mulher especial, Liliana Almeida afirma: "Dizem que vai aquecer..."

Ontem às 14:12

Surpresa! Luís Gonçalves abraçado a uma ex-concorrente de reality show da TVI: veja o momento cúmplice!

Ontem às 11:49
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Afonso Leitão garante que não assumiu nada sobre Catarina Miranda

4 set, 09:41

O número mais marcante da vida de Pedro Bianchi Prata: piloto desvenda simbolismo em novo projeto da Televisão

3 set, 19:12

Miranda despreza Jéssica, mas Maria Botelho Moniz atira: «É a ex do Afonso»

3 set, 09:05

Maria Botelho Moniz em declaração inesperada: «São todos um bocadinho meus»

1 set, 12:20

Está revelado o concorrente expulso da noite e a diferença percentual é algo nunca antes visto

1 set, 00:10
Ver Mais

Curva da Vida

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23

«Eu fiz uma cirurgia estética sem saber que estava grávida e...»: Jéssica Vieira emociona o país com Curva da Vida

31 ago, 23:47

Jéssica responde a Maria Botelho Moniz: «Já descobriu o que é o amor?»

31 ago, 23:34

Curva da vida de Jéssica Vieira: «Achei que era a culpada pela minha gravidez não ter evoluído»

31 ago, 23:32

Fiquei sem nada (...) zero: O divórcio de Ana Duarte e Ricardinho que a levou a uma grave depressão

25 ago, 00:21
Ver Mais