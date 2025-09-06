Os maiores pesadelos da Miranda? Bruno de Carvalho, Niella e Daniela Santos voltam a ser tema

No Big Brother Verão, Bruna e Jéssica contam a Viriato tudo o que aconteceu no almoço de nomeados. As duas mostraram-se desconfortáveis por Afonso e Miranda terem falado mal de concorrentes que já não estão na casa. Veja todas as reações.
A grande final do Big Brother Verão aproxima-se e Viriato Quintela conquistou o tão desejado passaporte. Este domingo, ficamos a saber quem são os restantes finalistas.
Vote para salvar o seu preferido:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!