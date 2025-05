«Os nossos filhos estão em casa a ver os pais a matarem-se»: Nuno Brito e Luís Gonçalves arrependidos das discussões

No Big Brother, Nuno Brito e Luís Gonçalves foram sancionados e obrigados a andarem dentro da mesma t-shirt. No Especial, os dois fizeram um balanço da experiência. «Eu já disse ao Big que não precisamos de andar com esta t-shirt. O que combinámos é que podemos dar uma oportunidade para falar e para mostrarmos que não somos crianças e que, se quisermos debater, temos de o fazer de uma forma muito mais amena», disse Nuno.

«A chamada de atenção fez-nos ver além da casa. Fez-nos ver os filhos que estão em casa a ver os pais quase a matarem-se», acrescentou o personal trainer. «Vai ser positivo para todos. Apesar de ser uma novela da vida real, estas coisas acontecem. Aqui estamos fechados 24 horas, é complicado. Há coisas que nós nos identificamos... falámos, trocámos pontos de vistas e falámos de coisas que tinham ficado por falar», prosseguiu Luís.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa!