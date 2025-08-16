No Big Brother Verão, a noite foi marcada por uma visita inesperada e muito peculiar. Daniela Santos regressou à casa… mas completamente disfarçada de Catwoman. A missão? Circular entre os concorrentes, enquanto todos tinham de fingir que não viam o óbvio. Apesar do silêncio forçado, os olhares diziam tudo. A presença de Daniela não passou despercebida, e o ambiente ficou particularmente tenso, sobretudo para a dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda, que não esconderam o desconforto.
Os olhares não mentem. Presença na casa causa desconforto à dupla Afonso Leitão e Catarina Miranda
- Big Brother
- Ontem às 22:53
