«Os teus olhos brilharam»: Momento da gala não passou despercebido a Afonso Leitão e envolve Viriato Quintela

No Big Brother Verão, Afonso Leitão não deixou escapar um detalhe da última gala. O concorrente recordou Viriato Quintela do momento em que Ana Duarte entrou na casa para protagonizar uma ‘campanha eleitoral’ em nome de Bruna. Segundo Afonso, o colega não conseguiu disfarçar o entusiasmo e atirou-lhe: «Os teus olhos brilharam.»

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!