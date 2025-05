Óscar para Adrielle Peixoto? Concorrente finge ataque de choro e deixa todos preocupados

No Extra do Big Brother, enquanto todos estão no jardim, Adrielle Peixoto começa a chorar e Luís Gonçalves chama a atenção de todos para o estado da colega, que ficam imediatamente preocupados. Pouco depois, a baiana ri e mostra que estava apenas a fingir, deixando reações diferentes em todos os colegas. No entanto, a maioria admite ficar mais alerta para com este dom para a representação de Adrielle.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

Acompanhe ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!