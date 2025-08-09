Paim dá as suas moedas a Kina e Afonso condena-o

Depois da confusão das compras, Fábio Paim decide dar as suas moedas a Kina para que a concorrente tenha acesso ao café e ao adoçante, que necessita. Contudo, Afonso critica a atitude e recorda que Paim já chegou a ficar desiludido com a estilista.
As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18
