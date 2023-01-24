«Para mim, o que tens contra mim tem um nome e é...»: Jessica dispara e concorrente deixa-a a falar sozinha

No Última Hora do Big Brother Verão, assistimos a imagens de mais uma discussão entre Jéssica Vieira e Catarina Miranda. Do betume ao suposto "triângulo amoroso", Miranda acaba por deixar Jéssica a falar sozinha. Quem terá razão?

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

