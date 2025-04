Para surpresa de todos, Nuno Brito e Luís Gonçalves falam logo após a gala terminar

No Big Brother, após a gala de quinta-feira, para surpresa de todos e após vários confrontos na gala e ao longo da semana, Nuno Brito e Luís Gonçalves conversam.

Os concorrentes trocam algumas palavras cordiais, falam de respeito de como estão os dois num programa e como no final cada um vai para seu lado.

A gala desta quinta feira do Big Brother foi repleta de emoção e reviravoltas com a revelação dos protagonistas do jogo votados pelo público e a expulsão de Tiago Rodrigues e Gonçalo Beja da Costa.

