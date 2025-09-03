'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz questiona Viriato Quintela sobre o que aconteceu hoje durante a dinâmica do "Círculo das acusações". O concorrente terá chamado 'parasitas' a Afonso e Miranda. No direto, o ator não deixa nada por dizer e vai mais longe.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!