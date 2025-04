Partilha chocante de Nuno Brito recebe aplausos dos colegas: «A minha mãe já me disse que era muito feio»

No Big Brother, durante uma atividade em que os concorrentes são desafiados a partilhar as suas inseguranças, Nuno Brito aproveita o momento para partilhar com os colegas que sofre de falta de autoestima desde sempre.

Carina Frias, Erica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues continuam nomeados e em risco de expulsão na gala da próxima quinta-feira, 9 de abril.

