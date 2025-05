Partilha de Carina Frias deixa Luís Gonçalves lavado em lágrimas... Assista ao momento

No Big Brother, desafiados pelo Big Brother, os concorrentes fazem uma viagem ao passado e revelam qual é a “peça que lhes faltava”. O Manuel Cavaco escolhe a “peça do puzzle”, partilhando que durante parte da sua vida não conseguiu encaixar-se em nenhum grupo e sentiu que não pertencia a lado algum. O concorrente espera que daqui a 10 anos possa ser uma pessoa completamente livre, ainda que tema que o respeito e os direitos conquistados até hoje sejam destruídos por quem sobe ao poder. Segue-se a Carina, que escolhe a “pulseira da amizade” por simbolizar os momentos da sua infância em que se sentiu gozada e posta de parte. Em lágrimas, partilha que nunca era escolhida para nada e não tem amizades vindas da escola. Durante o discurso da concorrente, o Luís não consegue conter a emoção.

