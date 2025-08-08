VÍDEO SEGUINTE
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»

No Big Brother Verão, completamente fora de si, Kina passa-se e 'despe-se' depois de provocações de Afonso Leitão. Veja tudo.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

 

  Hoje às 13:35
