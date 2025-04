Passado negro? Solange recorda fase entre os 18 e 19 anos: «Se pudesse... apagava esse ano da minha vida»

No Big Brother, no jardim acompanhada de Lisa e Sara, Solange recorda uma fase negra da sua vida entre os 18 e os 19 anos, e revela ter sofrido muito. A jovem concorrente recorda, ainda, o que a mãe precisou de fazer para a sustentar a si e aos seus irmãos, estando sozinha, sem pai à vista. Solange fala-nos, também, como é que aprendeu a dar tanto valor ao trabalho e ao dinheiro.

