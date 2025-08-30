Passaporte para a final à vista? Maria Botelho Moniz e Kina entram na casa e trazem novidades

No Especial do Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz e Kina entram na casa para surpreender os concorrentes, mas não vêm de mãos vazias. Kina levou o jantar - medalhões de porco com bacon e legumes e um semifrio de manga - feito por si. Já Maria, revela que amanhã, na gala, vai ser dado o passaporte para a final.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!