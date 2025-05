«Passei a primeira noite a chorar»: Sara Silva faz balanço da sua experiência no Big Brother

Sara Silva foi a concorrente expulsa pelo público no passado sábado e, nesta segunda-feira, foi convidada especial do Dois às 10 para falar sobre a sua experiência. «No início, foi um choque. Passei a primeira noite a chorar. Depois, a pessoa começa a habituar-se às rotinas, a criar afinidades... com o hábito, é mais fácil», disse.

A jovem de Barcelos, de 22 anos, confidenciou a Cláudio Ramos e Cristina Ferreira que ficou surpreendida por saber que, cá fora, não era vista como uma 'planta'. «A opinião que eles tinham lá dentro é que eu era uma planta. Se eu achava que não estava ali a fazer nada? Óbvio que não, mas com a opinião dos outros, a pessoa fica a pensar naquilo e a remoer», disse.

Aliás, a concorrente achou até que tinha sido salva muitas vezes por uma questão de «sorte». «Nunca tive muito confiante porque é a minha maneira de ser, sou muito insegura». A concorrente entrou na experiência porque sempre quis saber como era estar dentro de um reality show, apesar de os pais serem um pouco contra essa decisão.

Veja o vídeo e fique a conhecer o balanço que Sara Silva faz desta experiência!