Passou dos limites? Nuno Brito confronta Adrielle Peixoto: «Espero que o teu esposo veja o que tu me disseste»

No Big Brother, após a dinâmica em que os concorrentes têm de colocar no assador a "carne que está no ponto" e a "carne que passou do ponto", Nuno Brito e Adrielle Peixoto entram em provocações.

O concorrente aproveita para trazer para a conversa o esposo da rival e recorda um momento em que esta lhe passou protetor solar e afirma ainda tê-lo elogiado largamente.

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.