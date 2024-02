Pataniscas de Débora rendem-lhe inúmeros elogios, mas Savate avisa-a: «Gozaram contigo na tua cara»

Há 2h e 41min

No Big Brother - Desafio Final, Débora Neves prepara pataniscas de pescada para o almoço e a reação geral ao prato feito pela concorrente é esmagadoramente positiva, com destaque para António Bravo e, em especial, Ana Barbosa que fez questão de repetir várias vezes e elogiar constantemente. A meio da refeição, Buno Savate abandonou a mesa e regressou apenas no final, dizendo que não se identifica com o tipo de atitudes dos colegas e avisa Débora de que eles estar a «gozar» com ela na cara.