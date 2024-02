Patrícia desabafa sobre desentendimentos com Savate e Bárbara discorda com a opinião da colega

Há 13 min

No Big Brother – Desafio Final, na esfera, a Patrícia desabafa com o André por causa da discussão com o Bruno e afirma que este fala por cima e não consegue ouvir a opinião dos outros. Barbara chega à esfera e diz que o Bruno a acusou de ser interesseira. Bárbara acaba por referir que não concorda quando Patrícia diz que Savate vai contra as pessoas que têm uma opinião diferente, na medida em que esta já teve muitas opiniões contra o líder e este nunca se virou contra ela.