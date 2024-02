Patrícia fala sobre assunto entre Savate e Vina. Vina ignora a conversa e frisa: «Não vou deixar que a Patrícia me destabilize mais»

Há 25 min

No Big Brother – Desafio Final, depois do momento intenso entre a Patrícia e o Bruno, a Ana Barbosa questiona a Noélia se Bruno chamou «cobra» a Vina. Patrícia ataca e responde «ela não viu». André diz que foi num BB Play e Patrícia ataca mais uma vez «ela não se lembra». Patrícia confessa que ficou chocada quando viu o Savate dentro do confessionário a dizer que a Vina tinha passado de girassol a cobra.