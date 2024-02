Patrícia Silva e Bruno Savate envolvem-se em discussão! Indignado, Savate atira a Patrícia: «Queres o meu microfone?»

Há 1h e 44min

No Big Brother – Desafio Final, os concorrentes são desafiados s atribuir cognomes que descrevem a postura dos colegas no jogo. Érica Silva atribuiu o cognome de «A Incoerente» a Patrícia Silva. A nova concorrente justifica, dizendo que ficou chocada com a postura da colega com Bruno Savate e, por isso, atribui-lhe este cognome. Bruno Savate acaba por intervir e envolve-se num bate-boca com Patrícia Silva.