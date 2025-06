«Pau mandado da Carolina»: Luís Gonçalves perde a cabeça, tira a camisola e confronta Manuel Rodrigues

No Big Brother, Luís Gonçalves e Manuel Rodrigues pegam-se em acesa discussão no jardim. O nortenho acaba por acusar o ex-fuzileiro de ser «um pau mandado de Bruno Savate» e o caos instalou-se.

«Tu é que és um pau mandado da Carolina. Eu dava-me bem com o Savate. Sabes o que é que tu tens? Tens dor de cotovelo. Ficaste com dor de cotovelo porque querias que as pessoas estivessem do teu lado. Coça-te que dói menos!», atirou Luís, virando as costas ao colega. «Andavas a beijar os pés ao Savate e querias beijar os pés ao João Ricardo», acrescentou.

