No Big Brother, a casa não para e os concorrentes começam a acusar cansaço e as discussões são cada vez mais constantes. Lisa Schincariol ficou danada com uma 'boca' de Diogo Bordin e, no jardim, desabafou com Luís Gonçalves.

O ex-fuzileiro apoiou a amiga e também criticou o modelo brasileiro.

A noite ficou marcada por uma intensa discussão entre Luís Gonçalves e Carina Frias. Acompanhe os últimos acontecimentos da casa no nosso site!