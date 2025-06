Pedro Crispim denuncia: «A maior traição que tenho visto nos realities»

No Última Hora do Big Brother, Pedro Crispim é implacável na sua opinião e critica Carina Frias e Lisa. O comentador considera que as concorrentes são «traidoras». »Das maiores traições que tenho visto nos reality shows...».

Veja o vídeo.

Este fim de semana, há um concorrente que vai abandonar a casa mais vigiada do país, a apenas uma semana da final. Recorde os nomeados da semana: VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!