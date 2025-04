Pedro Sampaio na casa do Big Brother: Assista na íntegra à visita do fenómeno da música brasileira

A temperatura na casa do Big Brother está no máximo mas, desta vez, por outro motivo. Pedro Sampaio surpreendeu os concorrentes entrando na casa mais vigiada do país, para um 'show' muito especial. Os moradores da casa estão em êxtase com a presença do fenómeno brasileiro, numa noite que promete aquecer!

Depois de três concertos por Portugal, o astro da música brasileira, decidiu fazer uma visita especial aos concorrentes da casa mais vigiada do país. Pedro Sampaio, embora seja uma presença habitual no Big Brother Brasil, esta é a sua estreia no reality show português. A entrada de Pedro Sampaio promete ser um verdadeiro espetáculo de entretenimento e ousadia, tanto dentro como fora da casa!

O fenómeno da música brasileira, Pedro Sampaio, entrou na casa e deixou todos os concorrentes em choque. Os concorrentes correram para o Cubo onde tiveram direito a assistir a uma atuação surpresa do músico. Os moradores da casa não esconderam a emoção e aproveitaram como se estivessem num verdadeiro concerto.