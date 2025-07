No Big Brother Verão, pela primeira vez, Kina passa-se com Catarina Miranda: «Não vou permitir que ninguém me falte ao respeito». Tudo isto porque Catarina afirma que Kina criticou as suas atitudes, sem olhar as dos outros.

Daniela Ventura foi expulsa diretamente do Big Brother Verão. Uma decisão drástica que foi justificada pela Voz: «Ao longo dos últimos dias foram repetidamente ultrapassados os limites do respeito», explicou a Voz. «Foi a questão dos limites e da boa-educação que já vinha de há muito».

Veja no site todas as imagens desta expulsão direta, que aconteceu após uma feia discussão, com troca de insultos graves, entre Daniela Ventura e Bruno de Carvalho.