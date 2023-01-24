"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso

No Big Brother Verão, os confrontos entre Viriato Quintela e Afonso Leitão têm sido cada vez mais frequentes. A troca de farpas entre os dois concorrentes tem subido de tom e já é difícil ignorar a tensão. Catarina Miranda acaba por ser metida ao barulho e o ambiente na casa aqueceu.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
