"Pelo menos, sou Homem": Viriato Quintela ataca Afonso Leitão em confronto tenso

No Big Brother Verão, os confrontos entre Viriato Quintela e Afonso Leitão têm sido cada vez mais frequentes. A troca de farpas entre os dois concorrentes tem subido de tom e já é difícil ignorar a tensão. Catarina Miranda acaba por ser metida ao barulho e o ambiente na casa aqueceu.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

